В Татарстане хотят расширить основания для отправки малолетних правонарушителей в спеццентры
В Татарстане депутаты хотят расширить перечень оснований для размещения подростков в центры временного содержания для малолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом сообщает ГТРК «Татарстан»
По мнению парламентариев, в спецприемник следует отправлять детей, которые систематически совершают административные правонарушения, участвуют в митингах, в обороте наркотиков, воровстве и поддерживают экстремизм. Еще депутаты хотят привлечь тех, кто за последний год более двух раз сбегал из дома или приюта.
Изменения в законопроект «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» подготовил Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. Отмечается, что инициатива разработана с целью защитить жизнь и здоровье ребенка, а также предотвратить правонарушения.
Проект утвержден комитетом по законности и правопорядку. Его обсуждение планируется на ближайшем заседании Госсовета Татарстана.
Сейчас в спеццентры отправляют детей, сбежавших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа или направленных в них по решению суда.
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