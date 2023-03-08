На строительство инженерной инфраструктуры для промплощадки «Зеленодольск» выделят 170 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», на строительство инженерной инфраструктуры на территории промышленной площадки «Зеленодольск» власти Татарстана выделят 170 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 30 ноября текущего года.

Так, подрядчику предстоит провести кабельные линии и установить трансформаторные подстанции различных типов. Помимо этого, исполнитель обязуется провести целый комплекс общестроительных работ по возведению систем водо- и газоснабжения.

Приобретением всего необходимого оборудования и материалов также будет заниматься подрядчик. В перечень товаров, которые необходимы для проведения работ войдет 51 наименование. Среди них: стальные и полипропиленовые трубы, минераловатные плиты, акриловые краски, светильники всех типов, арматура, щебень, насосы и даже обои.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе 2021 года на территории промышленной площадки «Зеленодольск» открылась первая очередь распределительного центра российской компании Wildberries. Еще через месяц та же состоялось открытие оптово-распределительного центра «Озон», и был дан старт строительству второй очереди.



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Максим Кокунин