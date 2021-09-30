Как OZON осваивает «Зеленодольск»

Сегодня на промышленной площадке «Зеленодольск» состоялось открытие оптово-распределительного центра «Озон», и был дан старт строительству второй очереди центра. В торжественной церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, генеральный директор ООО «Интернет решения» Александр Шульгин и президент «Ромекс-Кубань» Алексей Прокопенко.
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