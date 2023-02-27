В Набережных Челнах прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ

В Набережных Челнах ожидают роста заболеваемости ОРВИ ближе к концу недели. Такими выводами на «деловом понедельнике» поделился главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

— Ситуация не улучшается, она в какой-то мере стабилизировалась, улучшений пока нет. С учетом плюсовых температур в последние дни ситуация может ухудшиться, — отметил он.

По его словам, ситуацию можно исправить. Для этого необходимо проводить утренний фильтр детей в детсадах и других образовательных учреждениях. Также Бариев добавил, что в городских поликлиниках будет организована прививочная кампания.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов поделился с «Реальным временем» своим мнением о текущей эпидситуации в республике. По его словам, COVID-19 еще никуда не ушел, а снижение заболеваемости не должно вводить в заблуждение.



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Айрат Назипов