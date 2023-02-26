В Зеленодольском районе Татарстана Масленицу посетили более 47 тысяч человек

В Зеленодольском районе Татарстана на Масленице побывали более 47 тысяч человек, сообщили в администрации района — праздник проводился в Зеленодольске, острове-граде Свияжске и в Васильево.

Масленичные гуляния в Зеленодольске провели на стадионе «Авангард» и в парке «Березовая роща». С утра всех гостей встречали веселые игры, концерт, развлекательная программа, торговые ряды и фотозона. Количество гостей — порядка 30 тысяч человек.

Фото: vk.com/official_zelenodolsk

На острове-граде Свияжске Масленицу отпраздновали больше 15 тысячи человек. Там традиционно гостей ждало угощение, веселые конкурсы, выступление творческих коллективов, пестрая ярмарка, ремесленные и кулинарные мастер-классы.

Фото: vk.com/official_zelenodolsk

В Васильево проводили зиму под яркое «Гори-гори ясно, чтобы не погасло!», чучело сжигали в парке «Молодежный», где развернулись народные гуляния. Общая численность участников — около 2 тысяч человек.

В Казани тоже проходят праздничные гулянья. Однако музыканты российской группы «Дюна», которая стала хедлайнером Масленицы в лесопарке «Лебяжье», не вышли на сцену из-за плохой погоды — дождя и мокрого снега.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова