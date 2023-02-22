В день масленичных гуляний в Татарстане ожидается до 0 градусов и мокрый снег

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В воскресенье, 26 февраля, в Татарстане пройдут масленичные гуляния. В этот день погода будет формироваться под влиянием смещающегося с юго-запада циклона — ожидается до 0 градусов и снег, в том числе мокрый.

В Гидрометцентре Татарстана на воскресенье прогнозируют также метели и сильный ветер. Местами возможен гололед.

На территории Татарстана установилась неустойчивая погода с колебаниями температур, обратили внимание в Гидрометцентре республики. Временами наблюдается снег.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится теплая погода. В понедельник, 27 февраля, ожидаются значительные осадки и сильный ветер. Ночью прогнозируется от 0 до -5 градусов, днем — от 0 до +2°С.



Масленичная неделя в России стартовала в понедельник, 20 февраля. Праздничные гулянья традиционно пройдут и в Свияжске. Запланировано костюмированное шествие, хороводы, ремесленные и кулинарные мастер-классы. «Реальное время» публикует полную программу празднования на острове-граде.



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Татьяна Демина