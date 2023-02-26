Беспилотный корабль «Союзу МС-23» пристыковался к МКС

Фото: пресс-служба "Роскосмоса"

Космический корабль «Союз МС-23", на котором должны вернуться члены неисправного «Союза МС-22", успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Сегодня в 03:58 мск беспилотный корабль «Союз МС-23» в автоматическом режиме причалил к модулю «Поиск» Международной космической станции.

Фото: пресс-служба «Роскосмоса»

Этот корабль предназначен для замены аварийного «Союза МС-22» с неисправной системой терморегулирования — на нём Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио вернутся на Землю в сентябре этого года.

Подчеркнем, что с 1967 года это была 190-я стыковка, выполненная кораблями семейства «Союз», в том числе 88-я — к МКС.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о причинах разгерметизации корабля «Союз МС-22». По его словам, отверстие, которое привело к разгерметизации, появилось при внешнем воздействии на корабль.



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Илина Хакимова