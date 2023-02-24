Бывший продюсер Голливуда Харви Вайнштейн получил еще 16 лет тюрьмы

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий 23-летний тюремный срок за сексуальные преступления, приговорен дополнительно к 16 годам заключения по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает RT.

Приговор вынес суд в Лос-Анджелесе, обвинения касались изнасилования женщины, которая проходит в деле как Джейн Доу.

— Согласно ее показаниям, Вайнштейн изнасиловал ее в отеле Mr. C после кинофестиваля в Лос-Анджелесе в 2013 году, — говорится в деле.

Вайнштейн является лауреатом премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюбленный Шекспир». Также был продюсером трилогии «Властелин колец», фильмов «Убить Билла», «Город грехов», «Левша» и т. д.

Фото: commons.wikimedia.org

В октябре 2017 года Вайнштейна уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. В феврале 2020 года суд присяжных признал продюсера виновным в сексуальном насилии и изнасиловании. Спустя месяц продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы.

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Айрат Назипов