Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, сообщает The New York Time.

Вайнштейн является лауреатом премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюбленный Шекспир». Также был продюсером трилогии «Властелин колец», фильмов «Убить Билла», «Город грехов», «Левша» и т. д.

В октябре 2017 года Вайнштейна уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. В феврале 2020 года суд присяжных признал продюсера виновным в сексуальном насилии и изнасиловании.

Дело продюсера породило движение #MeToo, а также эффект Вайнштейна — феномен массовых частных публичных обвинений в сексуальных домогательствах и нападениях в адрес знаменитостей.