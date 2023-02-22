Роскомнадзор пресек работу более 45 тысяч сайтов по незаконной продаже лекарств

С начала 2020 года Роскомнадзор заблокировал и удалил более 45 тысяч интернет-страниц с информацией о незаконной продаже лекарств. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что работу подавляющего большинства (44,2 тысячи) пресекли благодаря действиям Росздравнадзора: 6,5 тысячи — в 2020 году, 12 тысяч — в 2021-м, 20,5 тысячи — в 2022-м и 4,8 тысячи за полтора месяца этого года.

Как сообщает Росздравнадзор, в 73% случаев блокированию подвергались интернет-страницы, на которых зашедшему пользователю предлагалось приобрести незарегистрированные в России лекарства. 13% от общего числа таких ресурсов составляли сайты, которые занимались торговлей рецептурных препаратов, включая психоактивные. На некоторых ресурсах (5%) и вовсе пользователям предлагали приобрести психотропные и наркотические средства.

Фото: ru.wikipedia.org/Lesless

В ведомстве отметили, что такое многообразие подобных предложений в сети может негативно повлиять на здоровье населения.

— Еще одна острая проблема — распространение на территории России «аптечной» наркомании в связи с продажей лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием, — отметили в Росздравнадзоре.

17 февраля сообщалось, что в прошлом году Роскомндзор внес почти 400 тыс. ссылок, ведущих на незаконный контент в Единый реестр запрещенной информации. В ведомстве подчеркнули, что по итогам 2022 года в базе данных реестра оказалось более 384 тысячи ссылок. Отмечалось, что порядка 99,7% из них были удалены владельцами ресурсов или заблокированы операторами связи.



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Антон Гаврилов