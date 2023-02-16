В Набережных Челнах увеличили скорость мобильного интернета

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Интернет стал быстрее во всех районах второго по величине города Татарстана. МегаФон завершил здесь масштабную программу рефарминга — расширения полосы частот в диапазоне LTE 1800 МГц.

Оператор модернизировал 130 объектов связи в Набережных Челнах и ближайшем пригороде, где проживает свыше 600 тысяч человек. Использование дополнительного частотного ресурса помогло увеличить емкость сети на 50% в диапазоне 1800 МГц и ускорить передачу данных в устройствах жителей города на 25%. Модернизация затронула жилые микрорайоны, производственные предприятия, бизнес-центры, магазины, медицинские, образовательные учреждения, спортивные объекты, парки, скверы и другие места отдыха.

LTE 1800 — один из самых востребованных диапазонов у пользователей в городе. Его отличает широкое распространение радиосигнала и высокое качество покрытия внутри зданий.

«Рефарминг позволяет эффективнее использовать оборудование и частотный потенциал. В Набережных Челнах нам удалось увеличить полосу частот LTE 1800 с 10 до 15 МГц, а чем шире полоса, тем выше пропускная способность сети. Таким образом, больше пользователей могут одновременно выходить в сеть на более высокой скорости. МегаФон регулярно отслеживает нагрузку на инфраструктуру, и благодаря такому инструменту мы можем оперативно реагировать на растущий трафик и увеличение числа абонентов в той или иной локации», — отмечает технический руководитель МегаФона в Татарстане Тимур Фахрутдинов.

За год в автограде выросло потребление мобильного интернет-трафика на 20%. Особенный рост зафиксирован в Автозаводском районе вблизи Московского и Автозаводского проспектов — местные жители и работники стали бывать онлайн в 6 раз чаще, чем годом ранее.

Проведенная модернизация расширила для челнинцев возможности по использованию технологии голосовых звонков VoLTE, популярность которой увеличивается с каждым месяцем. В январе уже 57% от суммарного количества минут, которые проговорили жители города, пришлось на сервис, который обеспечивает кристально чистый звук и позволяет использовать интернет, не прерывая разговора.

Реклама. ПАО «МегаФон»