Россия и Саудовская Аравия расширяют военно-техническое сотрудничество

Россия и Саудовская Аравия начали активную работу по расширению военно-технического сотрудничества(ВТС), заявил в интервью "РИА Новости" посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов.

— В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, — заявил дипломат.

Козлов указал, что в Саудовской Аравии наблюдаются усиление настроения в пользу диверсификации оборонных возможностей, в том числе за счет расширения ВТС с другими странами. Россия, подчеркнул он, входит в их число.



Фото: Минобороны России

Российский посол заявил, что в Королевстве из-за намерений США провести переоценку отношений с Саудовской Аравией, начался поиск новых партнеров, в том числе и в военной сфере. Козлов напомнил, что Вашингтон был крайне недоволен решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а также «самоуправством» Эр-Рияда.

Тем не менее, дипломат подытожил, что Саудовская Аравия и США продолжают взаимодействовать в сфере военно-промышленного комплекса, «несмотря на возникающие в последнее время в двусторонних отношениях трения и осложнения».

В конце января Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, где обсудил вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействия в рамках «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова