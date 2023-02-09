Путин провел совещание с Совбезом, где обсудил вопросы пожарной безопасности

Сегодня ночью президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсуждались вопросы повышения пожарной безопасности и снижения рисков паводков, сообщает пресс-служба Кремля.



— Обсуждались, в частности, вопросы развития инфраструктуры, а также меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период, — сказано в сообщении.

Известно, что в совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

3 февраля Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил борьбу с терроризмом. Как напомнил Владимир Путин, этот вопрос является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности страны.



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Илина Хакимова