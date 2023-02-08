Предприятия Ивана Егорова обязали выплатить питерскому поставщику 170 миллионов

Челнинский завод не расплатился с питерским поставщиком

Зеленодольскому заводу им. Горького и челнинскому заводу «Ак Барс Металл» отказали в просьбе отменить решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга о взыскании с обоих предприятий солидарно почти 170 млн рублей. Обе компании входят в «Ак Барс холдинг» Ивана Егорова.

Иск к татарстанским заводам подало петербургское многопрофильное предприятие «Стилком» и поначалу требовало 172,5 млн рублей. В дальнейшем исковые требования были уменьшены до 169,9 млн.

В октябре 2021 года «Стилком» и «Ак Барс Металл» заключили договор поставки, по условиям которого петербургское предприятие должно было поставить татарстанскому цинк металлический в чушках разных спецификаций общей массой 770 тонн на сумму 260,8 млн рублей. Цинковая чушка — это изделие в виде металлического слитка, изготовленного из цинка или его сплавов. Является заготовкой, полуфабрикатом, который используется для производства другой цинксодержащей продукции. «Ак Барс Металл» — крупное предприятие по производству строительных металлоконструкций, оказывает в том числе услуги горячего цинкования.

Заказчик должен был оплатить всю стоимость товара в течение 120 дней с даты поставки на склад. Допускался сдвиг срока оплаты на период не более 10 дней для запуска в производство линии цинкования.

Фото: metallurgprom.org

Решение о взыскании долга устояло в апелляции



С октября 2021 по февраль 2022 года питерский поставщик успел доставить цинковые чушки на 187,5 млн рублей. При этом «Ак Барс Металл» свои обязательства по оплате товара исполнил лишь частично. Поручителем по закупке выступал АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького».

В июне прошлого года «Стилком» направил татарстанским предприятиям претензии с требованием погасить долг, которые остались без ответа, и тогда компания подала иск. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял заявление к производству и после предварительных слушаний приступил к разбирательству.

Зеленодольский завод просил отложить заседания с целью заключить мировое соглашение со «Стилкомом». Однако суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства с учетом позиции истца, а также возможности решить вопрос миром на любой стадии процесса.

— Обязательство поручителя перед кредитором состоит в том, что он должен нести ответственность за должника в том же объеме, что и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, — указал суд.

Фото: tatarstan.ru

Зеленодольский завод им. Горького поручился за «Ак Барс Металл» перед «Стилкомом», предел ответственности поручителя был ограничен суммой в 200 млн рублей. Изучив материалы дела, суд счел требования петербургской компании законными.

В итоге арбитраж удовлетворил иск «Стилкома» о взыскании в солидарном порядке 169,91 млн рублей с ООО «Ак Барс Металл» и АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Накануне Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе.

Василя Ширшова