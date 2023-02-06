Рустам Минниханов об «Играх будущего»: «Наша республика готова провести все мероприятия на высоком уровне»

Заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в Казани состоялось сегодня в Доме Правительства РТ. Помимо раиса Татарстана Рустама Минниханова, в заседании принял участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Как отметил татарстанский лидер, в Казани уже пять раз проводили инспекционные проверки. По их итогам республика получила предложения и замечания. Сейчас все вопросы прорабатываются.

— Наша республика готова принять «Игры будущего», провести все мероприятия на высоком организационном уровне и выполнить все обязательства, — сказал раис Татарстана.



Фото: tatarstan.ru

В свою очередь Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что Татарстан является одним из опытнейших субъектов федерации в части организации и проведения мероприятий, в том числе международного уровня. По его словам, республика демонстрирует наивысший уровень подготовленности с точки зрения организации и использования технологий.

Первые «Игры будущего» планируется провести в марте 2024 года в Казани по 16 дисциплинам. Помимо Казани заявки подали Москва, Санкт-Петербург, Калуга и федеральная территория «Сириус». В соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников со всего мира. Подробности можно прочитать в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов