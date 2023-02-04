Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса в мирных целях

Кабмин Украины разорвал соглашение с правительством России о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Верховной рады Тараса Мельничука.

Уточняется, что соглашение было заключено 27 августа 1996 года. По словам Мельничука, украинское правительство в одностороннем порядке прекратило действие протокола между странами о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве, которое было заключено в ноябре 2010 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в прошлом месяце Украина вышла из соглашения с правительством России о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах обеих стран. Соглашение было заключено в Москве 29 апреля 2009 года.

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Максим Кокунин