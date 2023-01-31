Самолет рейса Казань — Стамбул задержали на 4 часа из-за неисправности — прокуратура проводит проверку
Самолет рейса № 5793 Казань — Стамбул задержался в аэропорту на 4 часа 23 минуты. По данному факту Татарская транспортная прокуратура проводит проверку.
— По предварительным данным, в 00.53 командир воздушного судна RRJ-100 (бортовой номер RA-89077), принадлежащего авиакомпании «ИрАэро», прервал взлет самолета в связи с неисправностью системы индикации двигателей, — рассказали в ведомстве.
На рейс были зарегистрированы 92 пассажира. На время ожидания вылета им оказали все необходимые услуги. После проверки работы систем самолет вылетел по маршруту следования.
Татарская транспортная прокуратура проверит обстоятельства. При наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Напомним, в декабре из-за плохих погодных условий казанский аэропорт ограничил работу на несколько часов. По этой причине многие самолеты вылетали из воздушной гавани с большой задержкой.
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