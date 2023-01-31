Самолет рейса Казань — Стамбул задержали на 4 часа из-за неисправности — прокуратура проводит проверку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самолет рейса № 5793 Казань — Стамбул задержался в аэропорту на 4 часа 23 минуты. По данному факту Татарская транспортная прокуратура проводит проверку.

— По предварительным данным, в 00.53 командир воздушного судна RRJ-100 (бортовой номер RA-89077), принадлежащего авиакомпании «ИрАэро», прервал взлет самолета в связи с неисправностью системы индикации двигателей, — рассказали в ведомстве.

На рейс были зарегистрированы 92 пассажира. На время ожидания вылета им оказали все необходимые услуги. После проверки работы систем самолет вылетел по маршруту следования.

Фото: kazan.aero (скриншот)

Татарская транспортная прокуратура проверит обстоятельства. При наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, в декабре из-за плохих погодных условий казанский аэропорт ограничил работу на несколько часов. По этой причине многие самолеты вылетали из воздушной гавани с большой задержкой.



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Айрат Назипов