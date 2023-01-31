Татарстан готов поставлять в Абхазию КАМАЗы и продукцию нефтехимии

Татарстан готов поставлять в Абхазию грузовики производства КАМАЗа, шины, медицинские, фармацевтические товары, продукцию химии, нефтехимии и машиностроения. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на встрече с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган.

— Товарооборот между Татарстаном и Абхазией пока небольшой, — обратил внимание Рустам Минниханов. Однако, по его словам, наблюдается хорошая динамика.

Рустам Минниханов напомнил, что в 1994 году Татарстан и Абхазия, которую Россия признала суверенным независимым государством, подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Точкой роста в этом направлении он считает сферу туризма и санаторно-курортное направление, сообщает пресс-служба президента республики.

Фото: tatarstan.ru

Решение направить делегацию Абхазии для изучения опыта Татарстана принято после встречи Рустама Минниханова с президентом республики Асланом Бжания. Они встретились в июле 2022 года. Тогда президент Абхазии выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Татарстаном.



Делегация Абхазии прибыла в Татарстан 30 января. Она уже посетила Агентство инвестиционного развития РТ, ознакомившись там с инвестиционными проектами региона. Проведена встреча в Минэкономики республики. В планах посещение ПАО «КАМАЗ», технополиса «Химград», Иннополиса и изучение работы ОЭЗ «Алабуга».



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Татьяна Демина