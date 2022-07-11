Президент Абхазии заявил о заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества с Татарстаном

Фото: presidentofabkhazia.org (архив; Аслан Бжания на фото — справа)

Президент Абхазии Аслан Бжания выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Татарстаном. Об этом было сказано в ходе встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Пока товарооборот между двумя республиками небольшой, однако есть возможности для наращивания объемов. Татарстан заинтересован в поставках в Абхазию грузовиков КАМАЗ, автомобильных шин, машиностроительной и нефтехимической продукции, медицинских и фармацевтических товаров и готов делиться своим опытом и наработками в сфере территориального развития, создания современной городской инфраструктуры.

Минниханов напомнил, что в 1994 году был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Татарстаном и Абхазией, осуществляется взаимный обмен делегациями, действует Соглашение о сотрудничестве между муниципалитетами.



— У нас два морских порта, есть транзитные возможности. Мы готовы взаимодействовать в этом направлении, — отметил Бжания.

Абхазская делегация посетит Агентство инвестиционного развития, технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», Казанский вертолетный завод, ООО «Эйдос-Медицина», технополис «Химград» и Казанский федеральный университет, передает пресс-служба президента Татарстана.

Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с рабочим визитом в Татарстан вчера. В состав делегации из Абхазии вошли: спикер парламента Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, советник президента Григорий Пилия, а также руководители нескольких районов страны.



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Татьяна Леухина