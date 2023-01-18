В Зеленодольском районе Татарстана появится подвесной пешеходный мост

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В конце 2022 года в селе Айша вблизи Зеленодольска появится подвесной мост, который также будет и смотровой площадкой. Он соединит новый жилой комплекс «Зеленая Долина» с микрорайоном Мирным и будет выходить напрямую к лицею №18 имени Ломоносова.

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев напомнил, что сейчас «идет активная работа по Большому Зеленодольску».

— Мы должны в первую очередь проанализировать потребности горожан и будущих жильцов Долины в части доступности дорожной инфраструктуры и социальных объектов, — подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Расширится и парковая зона микрорайона Мирного. Новый парк «Зеленая Долина» соединят с «Березовой рощей» — увеличится лыжная трасса, появится новое озеро, сообщает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.

Также в городе усилят зеленый каркас местности. Вместо изъятых сухих деревьев произведут компенсационную высадку деревьев разнообразных пород.

Напомним, также в Зеленодольском районе Татарстана появится индустриальный парк «Октябрьский». Его стоимость — 3 млрд рублей.



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Антон Гаврилов