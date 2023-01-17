Совместное российско-индийское предприятие начало выпуск АК-203 для индийской армии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов

Совместное российско-индийское предприятие начало выпуск автоматов Калашникова АК-203 для индийской армии, сообщает Рособоронэкспорт.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что Россию и Индию связывают «надежные партнерские отношения», и запуск серийного совместного предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited стал одним из важных результатов военно-технического сотрудничества:

— С запуском серийного производства автоматов Калашникова АК-203 в силовые структуры Индии начнет поступать качественное, удобное и современное стрелковое оружие. Модель сочетает в себе прекрасную эргономику, адаптивность под пользователя и высокие тактико-технические характеристики, это один из лучших образцов в мире, — заявил он.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов

В октябре глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что производство автоматов АК-203 в Индии может начаться в конце 2022 года:

— Завод по производству автоматов Калашникова АК-203 в Корве готов до конца 2022 года начать выпуск продукции. В наших планах — стопроцентная локализация производства легендарных российских автоматов в Индии, — сообщал он.

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Маргарита Головатенко