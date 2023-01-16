Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Минсагита Шакирова

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего руководителя Черемшанского района Татарстана Минсагита Шакирова. Глава республики направил телеграмму в адрес его супруги Асии Шакировой.

— Ушел из жизни замечательный человек, большой труженик и созидатель, посвятивший всю свою жизнь служению родной земле. Авторитетный и талантливый руководитель, хорошо знавший заботы и чаяния людей, на протяжении многих лет он принимал самое деятельное участие в решении важных республиканских задач и сложных вопросов местного самоуправления, внес заметный вклад в общее большое дело обеспечения всестороннего развития Татарстана и благополучия его жителей, — написано в телеграмме.

Рустам Минниханов отметил, что Минсагита Шакирова отличали мощная энергия, завидная работоспособность и оптимизм. По этой причине он заработал большой авторитет и искреннее уважение среди земляков, подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Его уход — это горькая, невосполнимая потеря для вас, родных и друзей покойного, всех, кто его знал и трудился с ним. Искренне сочувствую вам, разделяю боль этой тяжелой утраты с вашими детьми — сыном Рафаэлем и дочерью Светланой. Всем вам желаю сил, стойкости и взаимного душевного участия в эти печальные дни, — отмечается в телеграмме.

Накануне «Реальное время» сообщило о кончине Минсагита Шакирова. Он ушел из жизни в возрасте 74 лет.

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Айрат Назипов