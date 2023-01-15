Суд арестовал вице-мэра Владивостока, обвиняемого в получении взятки
Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца замглавы столицы Приморья Алексея Ляйфера. Об этом сообщается на сайте суда.
Уточняется, что вице-мэра обвиняют в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Согласно данным на официальном сайте администрации Владивостока, Ляйфер осуществлял общее руководство управлениями муниципальной собственности города, градостроительства, архитектуры и строительства объектов, а также занимался управлением охраны окружающей среды и природопользования.
Напомним, на этой неделе Верховный суд Татарстана отказался выпускать Вахита Гарафутдинова под домашний арест. Замруководителя исполкома Бугульминского района по инфраструктурному развитию останется под стражей минимум до 16 февраля. На заседании обвиняемый в получении взятки в 450 тысяч рублей и афере с контрактом ничего не сказал о своей позиции по уголовному делу, но поведал о регулярных вызовах врача в СИЗО в связи с проблемами сердечно-сосудистой системы. Подробнее — в материале «Реального времени».
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