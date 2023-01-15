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Суд арестовал вице-мэра Владивостока, обвиняемого в получении взятки

09:15, 15.01.2023
Суд арестовал вице-мэра Владивостока, обвиняемого в получении взятки
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца замглавы столицы Приморья Алексея Ляйфера. Об этом сообщается на сайте суда.

Уточняется, что вице-мэра обвиняют в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Согласно данным на официальном сайте администрации Владивостока, Ляйфер осуществлял общее руководство управлениями муниципальной собственности города, градостроительства, архитектуры и строительства объектов, а также занимался управлением охраны окружающей среды и природопользования.

Фото: vlc.ru/administration

Напомним, на этой неделе Верховный суд Татарстана отказался выпускать Вахита Гарафутдинова под домашний арест. Замруководителя исполкома Бугульминского района по инфраструктурному развитию останется под стражей минимум до 16 февраля. На заседании обвиняемый в получении взятки в 450 тысяч рублей и афере с контрактом ничего не сказал о своей позиции по уголовному делу, но поведал о регулярных вызовах врача в СИЗО в связи с проблемами сердечно-сосудистой системы. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин
Происшествия

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