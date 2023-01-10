Казанцы провели новогодние праздники в парках и на катках — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Новогодние праздники жители Казани проводили в парках и на катках, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Так, в разгар праздников на ледовую площадку у «Ак Барс Арены» ежедневно приходили по 4 тысячи человек. Особенно привлекательным для туристов в этом году оказался каток в парке «Черное озеро».

В первые дни новогодних каникул в парках и на катках Казани наблюдались больше очереди, а на парковках трудно было найти место. Жители отмечали, что лед почищен и выровнен не везде, хотя услуги почти везде платные.



Казань в новогодние праздники — с 31 декабря по 8 января — посетили около 160 тысяч туристов. Это на 22 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Загрузка средств размещения в период с 31 декабря по 8 января составила 78%. При этом основной пик бронирования пришелся на период с 3 по 5 января и составил в среднем 93%.

Казанский кремль в новогодние каникулы посетили 18 тысяч человек. Это на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Маргарита Головатенко