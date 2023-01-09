В Казани из-за сильных морозов до четверга закроются катки и пункты проката

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Катки и пункты проката в парке «Черное озеро» , а также в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ не будут работать до четверга. Закрытие пунктов проката и катков связано с аномальными морозами. Об этом говорится в telegram-канале парков и скверов Казани.

— В среду мы проведем технический день: уберем снег и зальем новый лед. Уже с четверга катки в парках будут готовы принимать гостей, — говорится в публикации.

Сегодня сообщалось, что в Казани из-за сильных морозов не будут работать несколько катков. Стихия внесла изменения в график работы парка «Черное озеро» и сквера 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан.



Также из-за аномального мороза в Казани ввели особый режим работы общественного транспорта.

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Антон Гаврилов