С начала зимнего сезона с казанских улиц вывезли 411,5 тысячи тонн снега

С улиц Казани с начала зимнего сезона на снегоплавильные пункты и сухие свалки вывезли 411,5 тысячи тонн снега, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



За сутки в уборке казанских дорог было задействовали 608 рабочих и 408 единиц техники. В том числе 119 комбинированных дорожных машин, 104 тракторные щетки, 48 самосвалов, 105 погрузчиков.

Сегодня днем снег вывозили с улиц Аграрной, Батурина, Бондаренко, Вишневского, Габишева, Гвардейской, Даурской, Декабристов, Ершова, Зорге, Каспийской, Космонавтов, Кремлевской, А. Кутуя, П. Лумумбы, Павлюхина, Петербургской, Право-Булачной, Фучика, С. Хакима, Центральнойя (Салмачи), К. Цеткин, Чернышевского, Чистопольской, Сибирского тракта, проспектов Камалеева и Ямашева.

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов (архив)

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко