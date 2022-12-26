«ВКонтакте» опровергла сообщения о сбое
Социальная сеть «ВКонтакте» опровергла сообщения о сбое в работе. Об этом представители компании сообщили изданию «Лента.ру».
— Все сервисы «ВКонтакте» работают в обычном режиме, — сказано в сообщении.
Отметим, что ряд СМИ распространил информацию о сбое в работе сервиса. Якобы на неполадки жаловались пользователи из России, Америки и Азии.
Напомним, что в последний раз на проблемы в работе соцсети жаловались жители многих регионов России. На сбои обращали внимание и жители Казани.
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