«ВКонтакте» опровергла сообщения о сбое

Социальная сеть «ВКонтакте» опровергла сообщения о сбое в работе. Об этом представители компании сообщили изданию «Лента.ру».

— Все сервисы «ВКонтакте» работают в обычном режиме, — сказано в сообщении.

Отметим, что ряд СМИ распространил информацию о сбое в работе сервиса. Якобы на неполадки жаловались пользователи из России, Америки и Азии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в последний раз на проблемы в работе соцсети жаловались жители многих регионов России. На сбои обращали внимание и жители Казани.

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Айрат Назипов