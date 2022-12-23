В Казани спрос на искусственные ели вырос на 50%
Спрос на искусственные ели в Казани увеличился на 50%, согласно данным онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».
Наиболее интенсивный рост наблюдается в Перми (+500%), Самаре (+100%) и Челябинске (+100%), а еще в Москве (+48%) и Нижнем Новгороде (+30%). Напротив, теряют популярность новогодние атрибуты в Новосибирске (-67%), Краснодаре (-60%) и Екатеринбурге (-17%).
В целом по стране на искусственные елки спрос растет — россияне стали приобретать их на 36% чаще, сообщает «РИА Новости».
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказывал, на что обратить внимание при покупке искусственной ели. По его словам, лучшим материалом для изготовления искусственной елки является полиэтилен:
— Это самый безопасный вид пластика. К тому же он не обладает ярко выраженным запахом. При технологии производства полиэтилена не используется большое количество отвердителей, которые являются канцерогенами.
Россияне тратят на новогодние украшения для елок примерно 1 732 рубля — это на 11% больше, чем в прошлом году. Аналитики также выяснили, что по сравнению с прошлым годом вырос средний чек на игрушки — на 20%, до 344 рублей.
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