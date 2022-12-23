В Казани спрос на искусственные ели вырос на 50%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Спрос на искусственные ели в Казани увеличился на 50%, согласно данным онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».



Наиболее интенсивный рост наблюдается в Перми (+500%), Самаре (+100%) и Челябинске (+100%), а еще в Москве (+48%) и Нижнем Новгороде (+30%). Напротив, теряют популярность новогодние атрибуты в Новосибирске (-67%), Краснодаре (-60%) и Екатеринбурге (-17%).

В целом по стране на искусственные елки спрос растет — россияне стали приобретать их на 36% чаще, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказывал, на что обратить внимание при покупке искусственной ели. По его словам, лучшим материалом для изготовления искусственной елки является полиэтилен:



— Это самый безопасный вид пластика. К тому же он не обладает ярко выраженным запахом. При технологии производства полиэтилена не используется большое количество отвердителей, которые являются канцерогенами.

Россияне тратят на новогодние украшения для елок примерно 1 732 рубля — это на 11% больше, чем в прошлом году. Аналитики также выяснили, что по сравнению с прошлым годом вырос средний чек на игрушки — на 20%, до 344 рублей.

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Маргарита Головатенко