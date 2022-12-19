Пилотная зона для тестирования беспилотных авто в ОЭЗ «Алабуга» обойдется в 42,4 миллиона рублей

Работу нужно сделать за 140 дней

ГБУ «Безопасность дорожного движения» ищет подрядчика, который за 42,4 млн разработает проектно-сметную документацию пилотной зоны и обустроит ее в Елабужском районе республики. Как выяснило «Реальное время», в этой зоне будут проводить эксперименты и апробацию технологий интеллектуальных транспортных систем. Иными словами, это будет площадка для тестирования беспилотного транспорта.

Пилотная зона будет расположена в ОЭЗ «Алабуга». Ее длина составит 6 километров. Всю работу исполнитель должен сделать в течение 140 дней с момента подписания договора. Если он не справится с работой, то ему грозит серьезный штраф. Заказчик обещает предоставить подрядчику всю необходимую техническую информацию об особой экономической зоне. Это схемы канализации, сети связи и электроснабжения, а также поэтажные планы зданий.

На проектирование пилотной зоны ГБУ «Безопасность дорожного движения» готово выделить 581 тысячу рублей, тогда как на ее устройство уйдет вся оставшаяся сумма — 41,8 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Искать подрядчика заказчик будет до 11 января 2023 года. Сам же контракт между сторонами будет действовать до 23 августа 2023 года.



Старт намечен на конец второго квартала 2023 года

О том, что в «Алабуге» появится подобная беспилотная зона, «Реальное время» писало в середине сентября. Тогда в рамках Международного форума Kazan Digital Week 2022 генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов подписали соглашение о ее создании.

— На автомобильных дорогах пилотной зоны будут испытываться все типы и модели беспилотных транспортных средств, а также будет отрабатываться их взаимодействие с дорожно-транспортной инфраструктурой. По результатам проводимых экспериментов будут созданы научно-методическая и нормативно-техническая базы, — разъяснили в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга».

Фото: alabuga.ru

Как отмечали ее представители, общая длина маршрута пилотной зоны должна была составить 9,2 км. Тестовой площадкой станет не только территория особой экономической зоны «Алабуга», но и прилегающие к ней региональные дороги общего пользования.



Первый этап пилотной зоны, по плану руководства «Алабуги», будет введен в эксплуатацию в конце второго квартала следующего года.

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Айрат Назипов