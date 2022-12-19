Фильм «Ибн Фадлан» заработал прокатное удостоверение

Документально-художественный фильм «Ибн Фадлан», который снял телеканал «Хузур ТВ», получил прокатное удостоверение. Об этом говорится на сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Сообщается, что документ выдало Министерство культуры России. Благодаря ему, создатель теперь может вывести кинокартину на телеэкраны и показывать в кинотеатрах страны.

В основе сюжета фильма путевые заметки арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана. Кинокартина рассказывает о его путешествии в составе Багдадского посольства в 922 году. Поездка дипломата была посвящена принятию ислама Волжской Булгарией.

По ходу повествования зрителю будут представлены комментарии и интервью экспертов.

Фильм в честь 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии уже показали в Москве, Казани и Елабуге. Также кинокартину представили на XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино.

Напомним, в сентябре документально-художественная картина «Ибн Фадлан» была награждена дипломом за воплощение исторической значимости события по итогам Казанского международного фестиваля мусульманского кино.



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Антон Гаврилов