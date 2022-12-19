Эксперты рассказали, как выбрать фейерверк на Новый год

Фото: realnoevremya.ru/Артем Рябов

Обратить внимание при покупке фейерверка в первую очередь стоит на упаковку — она должна быть без повреждений. О том, как выбрать правильную пиротехнику эксперты рассказали ГТРК «Татарстан».

Также опасно покупать фейерверки, к которым не приложена инструкция или не указан производитель. В наличие должен быть и сертификат качества.

— Каждое изделие, которые находится в специализированном магазине, проходит испытание и имеет сертификат соответствия. То есть это изделие соответствует требованиям, и оно безопасное. Те изделия, которые вы можете купить на рынке, в переходах, еще где-то там, они не подкреплены никаким документом, не несут никакой гарантии. Они могут стрелять в разные стороны, взорваться, — объяснил руководитель магазина пиротехники Дмитрий Абрамов.

Фото: pixabay.com

Эксперты напомнили: при использовании пиротехники необходимо соблюдать меры безопасности. Если фейерверк при запуске не сработал, подойди и осмотреть его можно только через 15—20 минут, отвернув фитиль от себя. Далее нужно замочить изделие в воде и лишь после этого утилизировать.

Напомним, в Татарстане с 19 декабря текущего года и по 8 января 2023-го в целях обеспечения безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий будет действовать особый противопожарный режим. Он представляет собой дополнительный комплекс мер, который затронет деятельность ряда министерств и организаций, а также уточнит места для свободного использования пиротехники.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева