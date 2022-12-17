Рустам Минниханов посетил Казанский авиазавод
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, сообщает пресс-служба главы республики. В ходе визита он ознакомился с ходом строительства объектов в рамках государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса.
Президент Татарстана, управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев и директор завода Николай Савицких осмотрели инженерный центр, заготовительно-штамповочное производство, а также помещение стендово-лабораторного комплекса.
Напомним, что на территории завода осуществляется реконструкция, а также техническое перевооружение. На Казанском авиационном заводе производят пассажирские самолеты Ту-214, а также эти же модели в специальном исполнении. Весной этого года на государственном уровне принято решение о наращивании серийного выпуска самолетов Ту-214 до 20 штук в год.
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