В медицинских учреждениях Татарстана организуют практику для студентов университета имени Н.И. Пирогова

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, который находится в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Во время визита ему показали отдел молекулярных технологий, который занимается исследованием и выделением клеток для лечения аутоиммунных заболеваний. В частности, презентовали работу с клетками для лечения болезни Бехтерева.

Также Рустам Минниханов встретился со студентами, которые родились в Татарстане. После встречи было принято решение об организации практики для студентов в медицинских учреждениях республики.

— Мы можем построить здание, купить самое современное оборудование, но самое ценное в этой цепочке — люди. Вам повезло учиться в таком серьезном образовательном научном центре, — сказал Минниханов.

Напомним, накануне Рустам Минниханов посетил Казахстан. В Астане он встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.



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Айрат Назипов