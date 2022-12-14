В медицинских учреждениях Татарстана организуют практику для студентов университета имени Н.И. Пирогова
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, который находится в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Во время визита ему показали отдел молекулярных технологий, который занимается исследованием и выделением клеток для лечения аутоиммунных заболеваний. В частности, презентовали работу с клетками для лечения болезни Бехтерева.
Также Рустам Минниханов встретился со студентами, которые родились в Татарстане. После встречи было принято решение об организации практики для студентов в медицинских учреждениях республики.
— Мы можем построить здание, купить самое современное оборудование, но самое ценное в этой цепочке — люди. Вам повезло учиться в таком серьезном образовательном научном центре, — сказал Минниханов.
Напомним, накануне Рустам Минниханов посетил Казахстан. В Астане он встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии