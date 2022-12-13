Определены самые популярные отрасли, где патентуются современные российские технологии

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России за этот год наибольшее число заявок на патентование изобретения подали по направлениям: фармацевтика, медицина, хирургия, измерительные приборы. Об этом сообщает RT.

В пресс-службе Роспатента рассказали, что наиболее высокий рост заявок на изобретения, по сравнению с прошлым годом, наблюдается в хирургии. Также вырос рост заявок на полезные модели: на станки — 19,4%, на строительство зданий и сооружений — 13,5%, на производство изделий из металлов и сплавов — 8,3%, а также на оборудование железнодорожного транспорта — 1,1%.



— Наиболее заметный рост заявок на изобретения, по сравнению с предыдущим периодом прошлого года, наблюдается в хирургии (+43%), инструментальной диагностике (+42,5%), металлургии (+5,3%), навигационных технологиях (+2,2%), — рассказали в пресс-службе.

Фото: Василий Иванов

В конце сентября Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) зарегистрировал патент России на изобретение «Способ диагностики меланомы кожи», разработанный сотрудниками и учащимися Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) при участии врачей Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ и Медицинского института РУДН.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова