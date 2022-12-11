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В Татарстане на 67% выросло число подключенных к сети по технологии GPON домохозяйств

18:26, 11.12.2022
В Татарстане на 67% выросло число подключенных к сети по технологии GPON домохозяйств
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более 100 тысяч домохозяйств на сельских территориях Татарстана подключили к интернету по технологии GPON (оптической сети) в 2022 году, тогда как в прошлом году были подключены 60 тыс. домохозяйств, сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

— Только в этом году 100 тыс. домохозяйств, смонтировано более 100 тыс. портов, позволяющих людям в селе получить 100 Мбит/с интернета непосредственно у себя в доме, — сказал он ТАСС.

Программа рассчитана на подключение 350 тыс. домохозяйств в сельской территории, сказал Хайруллин и отметил, что при перевыполнении плана в республике могут подключить 120-150 тыс. домохозяйств.

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Маргарита Головатенко
ТехнологииТелекоммуникацииITОбщество Татарстан

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