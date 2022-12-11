В NASA назвали сотрудничество с Россией на МКС «очень профессиональным»

Фото: NASA

Ситуация вокруг Украины многое изменила, однако сотрудничество с РФ на Международной космической станции (МКС) продолжается и остается на очень высоком профессиональном уровне, заявил глава NASA Билл Нельсон.



Он отметил, что ситуация вокруг Украины настроила Европу против России, но «не изменит сотрудничества на МКС»:

— Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное, — приводит его слова ТАСС.

15 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и астронавтов на российских «Союзах» к МКС. Соглашение будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях.

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Маргарита Головатенко