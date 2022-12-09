Врач посоветовал сбивать температуру 37,5

Методика лечения инфекционных заболеваний изменилась из-за коронавируса. Об этом пишет DailyMoscow со ссылкой на врача общей практики Дениса Прокофьева.

По словам эксперта, температуру 37,5 градуса сбивать нужно. Это показал коронавирус.

— Температура является симптоматикой, это не отдельное заболевание. И самое главное — даже от самой высокой температуры человек никаких последствий в виде летального исхода не несет, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно новой методике, жаропонижающие можно принимать вне зависимости от температуры. Препарат снижает симптомы интоксикации, поэтому его могут назначить курсом.



Напомним, на 25% за неделю возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане и на 37,7% превышены эпидпороги. Самые частые диагнозы среди жителей республики — свиной грипп и другие острые формы ОРВИ.



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Елизавета Пуншева