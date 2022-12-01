До начала СВО Amazon подал заявку на регистрацию в России товарного знака смарт-колонки Echo

В январе этого года, то есть перед началом специальной военной операции, американский IT-гигант Amazon подал заявку на регистрацию в России товарного знака своей смарт-колонки Echo.

В статусе заявки на регистрацию указано, что 14 января началась формальная экспертиза, которая проверяет наличие необходимых документов и их соответствие законодательству. Уже 16 февраля Роспатент сообщил о положительных результатах. Это означает, что товарный знак может быть зарегистрирован после успешного прохождения экспертизы по существу.

Фото: база Роспатента

С тех пор никакого продвижения в регистрации товарного знака Amazon Echo не было, за исключением выданного в августе результата проверки соответствия. Связано это может быть с тем, что в начале марта компания сообщила о прекращении поставок своей продукции в Россию и Беларусь.

Заявителем о регистрации товарного знака является головная американская компания Amazon Technologies. Патентный поверенный — московское ООО «Петошевич».

Amazon Echo Dot 3 поколения. Фото: amazon.com

С 2015 года смарт-колонка Amazon Echo с голосовым помощником Alexa доступна на территории США. В сентябре 2016-го ее начали продавать в Великобритании и Германии. В российских маркетплейсах даже после ухода американской компании из страны все еще доступны портативные варианты Amazon Echo Dot третьего и четвертого поколений, но поддержки русского языка в колонке нет.

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Артем Гафаров