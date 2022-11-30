Суд в России впервые признал незаконным призыв мобилизованного

В России суд впервые признал незаконным призыв по частичной мобилизации — иск мобилизованного удовлетворил в среду Гатчинский суд Ленобласти, сообщил в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков.



Мобилизованный ранее проходил альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной службы. После объявления мобилизации его призвали и направили в войсковую часть. Тогда мужчина обратился в суд.

Сперва решение о мобилизации было приостановлено до рассмотрения дела по существу, сегодня иск мобилизованного удовлетворили.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре в Пензенской области возбудили первое уголовное дело против уклонившегося от мобилизации. Подозреваемый отказался подписать повестку в военный комиссариат. Мужчину задержали при силовой поддержке ОМОН. Однако очень скоро прокуратура области признала незаконным решение о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от прохождения военной службы. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию вреда, причиненного 48-часовым задержанием. Главу управления Следственного комитета России по Пензенской области привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела об уклонении от призыва по мобилизации.



В том же месяце в России возбудили первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным (ч. 3.1 статьи 337 УК РФ). Обвиняемый — житель Якутии заявил, что после отказа от мобилизации ему угрожали уголовной ответственностью, после чего он сбежал через дыру в заборе.

В конце октября СК России впервые возбудил уголовное дело о неисполнении приказа в военное время. Следствием установлено, что обвиняемый, будучи контрактником, «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым отказался от участия в боевых действиях». Данное преступление принадлежит к категории «небольшой тяжести» и предполагает наказание от двух до трех лет лишения свободы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко