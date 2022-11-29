«Реальное время» запустило подкасты
«Реальное время Live» — первый и главный стрим Татарстана — теперь и в формате подкастов на всех популярных платформах — Apple Podcasts, «Яндекс.Музыка», VK и YouTube.
Все то, что в прямом эфире, — теперь и в записи для прослушивания в любое удобное для вас время и в любом месте.
Обсуждаем актуальные новости в сфере политики, спорта, экономики, культуры, делаем интервью с интересными спикерами, приглашаем священнослужителей, деятелей искусства, бизнесменов — и все это в прямом эфире.
Следите за анонсами прямых эфиров в Telegram-канале «Реальное время Live».
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