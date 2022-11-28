Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил брать пример с России

Фото: скриншот видео youtube.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал брать пример с России в выстраивании политики. Об этом сообщают «РИА Новости».

— Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Таким образом, мы совершим революционный скачок, — пояснил Риши Сунак.

Ранее представитель премьер-министра отметил, что Великобритания не сможет вернуться на прежний уровень отношений между Москвой и Лондоном, пока ведутся боевые действия на Украине.



Фото: Simon Walker/HM Treasury/Flickr

Напомним, Риши Сунак автоматически стал премьер-министром Великобритании, после того как лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла кандидатуру и он остался единственным кандидатом.



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Диана Фатыхова