Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил брать пример с России
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал брать пример с России в выстраивании политики. Об этом сообщают «РИА Новости».
— Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Таким образом, мы совершим революционный скачок, — пояснил Риши Сунак.
Ранее представитель премьер-министра отметил, что Великобритания не сможет вернуться на прежний уровень отношений между Москвой и Лондоном, пока ведутся боевые действия на Украине.
Напомним, Риши Сунак автоматически стал премьер-министром Великобритании, после того как лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла кандидатуру и он остался единственным кандидатом.
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