Большинство россиян выступили за новогоднее оформление городов на фоне спецоперации

Абсолютное большинство Россиян (70%) выступили за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новых элементов иллюминации и украшений, сообщает RT со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



81% респондентов считает нецелесообразным отказ от новогодних праздничных мероприятий в условиях продолжающейся специальной военной операции.

Больше половины (55%) жителей России поддержали установку праздничных елей на улицах и площадях городов, 34% высказались за более скромное оформление новогодних деревьев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казань от новогодних праздников, в отличие от других городов, отказываться не собирается. Как выяснило «Реальное время», только администрация Советского района исполкома Казани планирует закупить иллюминацию на 3 миллиона рублей из муниципального бюджета.

Власти Набережных Челнов тоже сообщали, что праздничные мероприятия в городе пройдут в штатном режиме. Уже начаты подготовительные работы — на площади Азатлык устанавливают главную городскую елку, на проспектах монтируют гирлянды.

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Маргарита Головатенко