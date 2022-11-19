Большинство россиян выступили за новогоднее оформление городов на фоне спецоперации
Абсолютное большинство Россиян (70%) выступили за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новых элементов иллюминации и украшений, сообщает RT со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
81% респондентов считает нецелесообразным отказ от новогодних праздничных мероприятий в условиях продолжающейся специальной военной операции.
Больше половины (55%) жителей России поддержали установку праздничных елей на улицах и площадях городов, 34% высказались за более скромное оформление новогодних деревьев.
Казань от новогодних праздников, в отличие от других городов, отказываться не собирается. Как выяснило «Реальное время», только администрация Советского района исполкома Казани планирует закупить иллюминацию на 3 миллиона рублей из муниципального бюджета.
Власти Набережных Челнов тоже сообщали, что праздничные мероприятия в городе пройдут в штатном режиме. Уже начаты подготовительные работы — на площади Азатлык устанавливают главную городскую елку, на проспектах монтируют гирлянды.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым