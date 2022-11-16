Всемирный банк признал Россию одним из лидеров в области цифровизации госуправления

Россия вошла в топ-10 стран — лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.



В международный рейтинг GovTech Maturity Index (GTMI) вошли 198 стран мира с различным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе. Так, Россия вошла в шорт-лист государств с самым высоким «А»-рейтингом наряду с Южной Кореей, Бразилией, Саудовской Аравией, ОАЭ, Эстонией, Францией, Индией, Литвой и Монголией.

— Индекс зрелости GovTech (GTMI) измеряет ключевые аспекты по четырем приоритетным направлениям: «Основные государственные системы», «Предоставление государственных услуг», «Вовлеченность населения» и «Институциональное обеспечение» — на основе показателей, отражающих степень внедрения цифровых технологий в сфере госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, в образовании и здравоохранении», — говорится в сообщении.

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Маргарита Головатенко