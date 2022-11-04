Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенный Россией проект резолюции, направленный против героизации нацизма. Против принятия проголосовали представители 51 страны, передают «РИА Новости».

На голосование вынесли документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За его принятие проголосовали 106 стран, против — 51, воздержались — 15.

Резолюция предлагает странам принять конкретные меры, направленные на недопущение пересмотров итогов Второй мировой войны и на отрицание преступлений против человечности и военных преступлений. Государствам рекомендуется принять соответствующие решения в сфере законодательства и образования.

Фото: pxhere.com

Авторы документа критикуют случаи героизации и пропаганды нацизма, среди которых есть и нанесение граффити с пронацистским содержанием. Вандалы наносят их даже на памятники жертвам войны.

Резолюция призывает страны бороться со всеми формами расовой дискриминации, в том числе, если требуется, на законодательном уровне. Также документ осуждает образовательные материалы и риторику, оправдывающие расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

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Артем Гафаров