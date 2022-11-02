В Тукаевском районе Татарстана в столкновении Nissan и Great Wall погибли два человека

Фото: Госавтоинспекция МВД по РТ

В Тукаевском районе Татарстана столкнулись два автомобиля — Great Wall и Nissan. В результате погибли два человека, еще двое получили травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция МВД по Татарстан, по предварительным данным, водитель Great Wall выбрал небезопасную скорость, выехал на встречную волосу, где и столкнулся с Nissan, водитель и пассажиры которого в результате погибли.

Фото: Госавтоинспекция МВД по РТ

Водитель Great Wall и его пассажир получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

В октябре в Тукаевском районе Татарстана 23-летний водитель Lada, не выбрав безопасную скорость, съехал в кювет и опрокинулся. Автомобилист скончался на месте происшествия.



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Татьяна Демина