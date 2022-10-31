В России выявили 5 781 случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5 781 новый случай заражения коронавирусом. Всего на 31 октября в стране зафиксировано 21 429 506 случаев заболевания COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

В больницах за минувшие сутки оказался 491 человек. Выздоровели за это же время 7 073 человека. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 20 803 197 случаев выздоровления от коронавируса.

Умерли от COVID-19 с начала пандемии 390 175 жителей России. Из них 71 скончался за последние сутки.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 31 октября читайте в подборке интернет-газеты.



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Елизавета Пуншева