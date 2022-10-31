В Набережных Челнах представили нового директора медколледжа
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев представил нового директора медколледжа Ирину Нургатину. Ее назначили на должность приказом министра здравоохранения Татарстана.
— Человек подготовленный. Имеет хороший послужной список. Мы ее все прекрасно знаем, знаем ее деловые качества. Она кандидат педагогических наук, — заявил Магдеев.
Он отметил, что у Ирины Нургатиной большой опыт в педагогической деятельности. Она работала на кафедре медико-биологических дисциплин Набережночелнинского государственного педагогического института, на факультете педагогики и методики начального образования НГПИ. Возглавляла филиал Московского государственного университета культуры и искусств в Челнах, работала замдиректора по социальной и воспитательной работе Набережночелнинского института КФУ.
В начале октября сообщалось, что пост руководителя Зеленодольского медицинского колледжа заняла Вера Семенова. Она сменила Диляру Швецову.
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