В Набережных Челнах представили нового директора медколледжа

Фото: мэрия Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев представил нового директора медколледжа Ирину Нургатину. Ее назначили на должность приказом министра здравоохранения Татарстана.

— Человек подготовленный. Имеет хороший послужной список. Мы ее все прекрасно знаем, знаем ее деловые качества. Она кандидат педагогических наук, — заявил Магдеев.

Он отметил, что у Ирины Нургатиной большой опыт в педагогической деятельности. Она работала на кафедре медико-биологических дисциплин Набережночелнинского государственного педагогического института, на факультете педагогики и методики начального образования НГПИ. Возглавляла филиал Московского государственного университета культуры и искусств в Челнах, работала замдиректора по социальной и воспитательной работе Набережночелнинского института КФУ.

Фото: nabchelny.ru

В начале октября сообщалось, что пост руководителя Зеленодольского медицинского колледжа заняла Вера Семенова. Она сменила Диляру Швецову.

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Максим Кокунин