Челнинскому застройщику «Евростиль» открыли кредитную линию в 1,3 миллиарда

Челнинская группа компаний «Евростиль» Ильнара Гайсина привлекла кредитную линию на сумму в 1,3 млрд рублей под реализацию жилищного проекта в автограде. Заемные средства предоставил банк «Открытие» сроком до 2026 года.

Деньги направят на жилищное строительство с использованием счетов эскроу, чьим оператором выступит банк-кредитор. Девелопер планирует построить 25-этажный двухподъездный дом комфорт-класса и паркинг на 169 мест общей площадью более 28 тысяч кв. м. Сдача в эксплуатацию запланирована на второй квартал 2024 года. Компания на рынке недвижимости республики работает около 30 лет, в настоящее время реализует 11 проектов.

Два года назад банк открыл заемное финансирование для казанского застройщика ГК «Рентсити К» на общую сумму в 2,9 млрд рублей. На эти средства девелопер приобрел земельный участок в Советском районе Казани и начал строительство жилого комплекса общей площадью 44 тысячи кв. м жилья. Сдача ЖК запланирована на 2024 год.



Луиза Игнатьева