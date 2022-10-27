Жители Авиастроительного района Татарстана пожаловались на дым и неприятный запах

Фото: Министерство экологии Татарстана

Казанцы из Авиастроительного района Татарстана обратились в региональное Минэкологии с жалобой на дым и неприятный запах со стороны гаражного кооператива. Ведомство рассказало, что на жалобу жителей отреагировало оперативно.

Инспекторы выехали на место по адресу: ул. Лукина, 48 корпус 2 и отобрали пробы воздуха. По результатам анализа атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.



Министерство экологии Татарстана напоминает, что жители республики могут обратиться со своими жалобами на нарушение природоохранного законодательства следующим образом:

по телефону (843) 267-68-67;

по электронной почте;

в интернет-приемную.

В сентябре в редакцию «Реального времени» обратились обеспокоенные жители казанского поселка Левченко с жалобами на грязный воздух. Источником загрязнения многие считают выбросы с местных предприятий. На проблему население жалуется уже в течение трех с половиной лет, но обращения в надзорные органы не приносят результата. После недавнего инцидента с выбросом густого черного дыма управляющий производственной базой Илья Шамрицкий сам вызвался встретиться с местными жителями, чтобы объяснить, кто на самом деле отравляет воздух. «Обещаю, чистое небо над головой увидим до конца сентября», — заявил он в присутствии журналистов нашего издания. Читайте подробнее в материалах «Реального времени».

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Илина Хакимова