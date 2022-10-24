В Казанском кремле открылась выставка «С Востока свет» — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

24 октября в выставочных залах Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «С Востока свет», на которой собраны произведения искусства, созданные за время пленэра с 3 по 18 августа, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



С работами мастеров сегодня на выставке ознакомился Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, в августе он посещал и плэнер. 67 мастеров из разных городов страны создали 260 произведений. На полотнах каждый передал красоту, историю и культуру болгарской цивилизации.

Большинство произведений посвящено 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которое в этом году отметили на федеральном уровне.

Всего в экспозицию выставки включили 150 работ — здесь живопись, графика, скульптура и изделия декоративно-прикладного искусства. Все работы объединяет формат пленэра, предполагающий скорость художественного письма и эскизность. Вход на выставку осуществляется по билетам.

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Маргарита Головатенко